За последнюю неделю российские войска снизили интенсивность попыток штурмовых действий на Харьковском направлении. На это повлияли потери противника в результате действий Сил обороны Украины, а также ухудшение погодных условий.

По его словам, на этом участке фронта продолжает наносить удары по российским войскам бригада «Гарт» в составе ГПСУ. Украинские пограничники поражают как живую силу, так и технику противника, в том числе за пределами государственной границы.

«Если говорить о Харьковской области, то за последнюю неделю враг несколько снизил активность попыток штурмовых действий. Это связано с потерями, которые несет противник, в частности от бригады «Гарт» (в составе ГПСУ — ред.), которая удерживает полосу обороны на этом участке и продолжает наносить удары по противнику — как по живой силе, так и по технике, даже за пределами государственной границы, пытаясь снизить активность врага в нанесении ударов по нашей территории», — отметил Демченко.

Еще одним фактором, сдерживающим российские штурмы, стали погодные условия. Как пояснил представитель ГПСУ, дожди и грязь затрудняют продвижение российской пехоты и препятствуют расширению зоны контроля.

«Они сдерживают возможности противника расширять свою зону контроля, направляя в сторону наших позиций свои пехотные группы», — сказал Андрей Демченко.

Об этом в эфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Российские оккупационные войска продвигаются в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксированы вблизи населенных пунктов Воздвижовка и Белогорье.

По оценкам журналистов, за 4,5 года полномасштабной войны безвозвратные потери российской армии в Донецкой области могли достичь 325 тысяч погибших. Только в боях за Покровск, по данным утечки статистики, погибли более 100 тысяч российских военных.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские защитники ликвидировали еще 1848 военнослужащих РФ. Новые данные о потерях противника обнародованы по состоянию на 24 ноября 2026 года.

На фронте зафиксировали 123 столкновения, самая напряженная ситуация — на Константиновском направлении.

На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.

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