Морпехи 40-й отдельной бригады морской пехоты и подразделение Главного управления разведки провели совместную операцию на Приднепровском направлении, в ходе которой беспилотные катера «Баракуда» доставили тяжелые беспилотники Vampire на позиции для последующих ударов по тылу противника.

По его словам, операция готовилась заранее. Украинские катера доставили тяжелые беспилотники Vampire в заданные точки, откуда те отправились для выполнения задач в тылу российских войск.

Во время операции россияне пытались атаковать украинские катера, используя ударные беспилотники. Однако эти попытки не увенчались успехом.

«Если говорить о последней операции, то россияне задействовали примерно 10 „Ланцетов“ и около 12 FPV-дронов только для того, чтобы уничтожить нас. Но благодаря маневренности и, скажем так, профессионализму наших специалистов все эти дроны упали прямо в воду. И „Ланцеты“ тоже», — рассказал «Хатаб».

Военнослужащий также отметил, что после гуманитарной операции в Олешках российские войска активизировались на Приднепровском направлении. Украинские морпехи фиксируют увеличение количества разведывательных беспилотников и FPV-дронов противника.

«Количество FPV-дронов и разведывательных дронов увеличилось. Россияне в связи с этим пополнили свои запасы и личный состав. То, что мы в течение полугода зачищали на том же Кинбурне, — снова россияне заняли позиции, которые ранее были уничтожены. Но я думаю, что это не проблема. Думаю, что мы с ними справимся», — констатировал военнослужащий 40-й бригады.

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Об этом в эфире Армия ТВ рассказал военнослужащий экипажа беспилотного катера «Баракуда» 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным «Хатаб».

Ранее в ходе операции «Медвежья ловушка» на севере Харьковской области украинские военные применили тактику отвлекающего удара, бронетехнику и массированное использование беспилотников. Это помогло сорвать планы российского командования по окружению подразделений ВСУ. Важными составляющими операции также стали строгая оперативная безопасность и дистанционное минирование путей снабжения российских войск.

Украинские военные провели в Харьковской области наступательную операцию «Медвежья ловушка» и вернули контроль над 204 квадратными километрами территории и 14 селами. Бои продолжались в условиях информационного затишья, а для обмана российских войск украинские защитники использовали танки Abrams. О деталях операции бойцы 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 рассказали 20 ноября 2026 года.

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