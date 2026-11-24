В результате российского обстрела были повреждены газовые сети в Николаевской области, 50 семей остались без газа
24 ноября в результате российского обстрела в селе Каменка Николаевской области были повреждены газовые сети. Из-за этого 50 семей остались без газоснабжения.
«В результате вражеского обстрела повреждены газовые сети в Каменке. Из-за этого почти 50 семей временно остались без газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений.
Об этом сообщает Николаевский филиал «Газмережи» в Telegram.
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