24 listopada w wyniku rosyjskiego ostrzału w miejscowości Kamianka w obwodzie mykołajowskim uszkodzono sieci gazowe. W związku z tym 50 rodzin pozostało bez dostaw gazu.

„W wyniku ostrzału wrogiego uszkodzono sieci gazowe w Kamiance. Z tego powodu prawie 50 rodzin tymczasowo pozostało bez gazu” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że specjaliści już pracują nad usunięciem skutków uszkodzeń.

Informację tę przekazał oddział „Gazmeri” w Mikołajowie na Telegramie.

W Czugujewie Rosjanie ostrzelali ekipę awaryjną gazowców, raniąc kierowcę.

W Konotopie panuje trudna sytuacja z dostawami energii elektrycznej, ale informacje o braku gazu zostały zdementowane.

Czytaj nas na