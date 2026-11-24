第40独立海军陆战旅的海军陆战队员与总情报局的一个分队在第聂伯河方向展开了一次联合行动， 期间，“梭鱼”无人艇将“吸血鬼”重型无人机运送至指定阵地，以便随后对敌后实施打击。

据他介绍，此次行动是事先策划的。乌克兰快艇将吸血鬼重型无人机运送至指定地点，随后这些无人机从那里出发，对俄军后方实施打击。

行动期间，俄军曾试图利用攻击型无人机袭击乌克兰快艇，但均未得逞。

“就最近这次行动而言，俄军仅为了消灭我们，就动用了大约10架‘兰塞特’和约12架FPV无人机。 但得益于我们专家的机动性和——姑且这么说——高超的作战能力，所有这些无人机都直接坠入水中。‘兰塞特’也是如此，”‘哈塔布’说道。

这位军人还指出，在奥列什基的人道主义行动结束后，俄军在第聂伯河方向的活动有所加剧。乌克兰海军陆战队发现，敌方的侦察无人机和FPV无人机数量有所增加。

“FPV无人机和侦察无人机的数量有所增加。 俄军为此补充了物资储备和人员。我们在金伯恩半岛花了半年时间清剿的那些阵地，俄军又重新占领了此前已被摧毁的阵地。但我认为这不成问题。 我相信我们能应对他们，”第40旅的一名军人表示。

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第40独立海军陆战旅“巴拉库达”无人快艇艇员、代号“哈塔布”的军人，在“军队电视台”的直播中透露了这一情况。

此前，在哈尔科夫州北部进行的“熊陷阱”行动中，乌克兰军队采用了牵制性打击战术，出动装甲车辆并大规模使用无人机。 这有效挫败了俄军指挥部包围乌克兰武装部队各单位的计划。严格的作战保密措施以及对俄军补给线的远程布雷，也成为此次行动的重要组成部分。

乌克兰军队在哈尔科夫州开展了代号为熊陷阱的进攻行动，收复了204平方公里领土及14个村庄的控制权。 战斗在信息封锁的条件下进行，乌克兰守军利用艾布拉姆斯坦克迷惑了俄军。2026年11月20日，第475独立突击团Code 9.2的战士们讲述了此次行动的细节。

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