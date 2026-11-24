乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在11月24日凌晨，俄军将攻击重点集中在日托米尔州。主要攻击目标是负责电力分配和传输的基础设施。

据这位国家元首称，防御系统已成功启动。

“我主持了视频会议。昨晚，俄军集中火力袭击了日托米尔州——目标是电力分配和传输的基础设施。防御系统已成功启动，”泽连斯基说道。

他指出，在视频会议期间，与会者听取了关于第聂伯罗彼得罗夫斯克州——包括第聂伯市、克里沃罗格市、帕夫洛格勒市及其他城市和社区——局势的汇报。 总统指出，“电力供应情况并不乐观”，但已调动必要力量进行恢复工作。“重要的是要加快修复进度。我感谢所有在敖德萨及该州工作、修复电网并确保替代供电渠道的人员，”这位国家元首说道。

他指出，已与乌克兰武装部队总司令共同更新了扎波罗热地区为抵御俄罗斯袭击所需的资源需求。

据总统介绍，乌克兰能源部长汇报了此前商定的各项措施的落实情况，这些措施旨在增加发电量，并在遭受俄罗斯袭击后更迅速地恢复能源设施。

泽连斯基指出，乌克兰国防部长还就本国远程武器的使用以及合作伙伴新支持方案的筹备情况作了单独汇报。

国家元首在视频会议结束后通过Facebook公布了这一消息。

泽连斯基宣布将对世界各大洋上的俄罗斯军舰发动新一轮打击。

泽连斯基透露了正在考虑的人选，将出任乌克兰驻美国大使。

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