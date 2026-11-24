Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 ноября российские войска сосредоточили атаки на Житомирской области. Основными целями стали объекты инфраструктуры, обеспечивающие распределение и передачу электроэнергии.

По словам главы государства, система защиты сработала.

«Провел селекторное совещание. Прошлой ночью россияне сосредоточились на ударах по Житомирской области – по инфраструктуре распределения и передачи электроэнергии. Система защиты сработала», – рассказал Зеленский.

По его словам, во время совещания были заслушаны доклады о ситуации в Днепропетровской области – в Днепре, Кривом Роге, Павлограде и других городах и общинах. Президент отметил, что «с электричеством непросто», но привлечены необходимые силы для восстановления. «Важно, чтобы работа ускорилась. Благодарен всем, кто работает в Одессе и области, ремонтирует сети, обеспечивает альтернативные пути снабжения», — сказал глава государства.

Он отметил, что совместно с Главнокомандующим ВСУ обновили потребности в Запорожье для защиты от российских ударов.

Министр энергетики Украины, по словам Президента, доложил о реализации тех мер, о которых было договорено ранее для увеличения выработки электроэнергии и более оперативного восстановления энергообъектов после российских ударов.

Как отметил Зеленский, отдельно был доклад министра обороны Украины о применении нашего дальнобойного оружия и подготовке новых пакетов поддержки от партнеров.

Об этом глава государства сообщил в Facebook по итогам селекторной конференции.

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