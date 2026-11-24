Утром 24 ноября российский беспилотник упал на территории детского сада в Аджамской общине Кировоградской области. В результате падения в здании учреждения были повреждены окна и двери. К счастью, обошлось без пострадавших.

По её словам, беспилотник упал около шести часов утра. На момент инцидента детей в детском саду не было.

В результате падения дрона были повреждены около 20 окон и четыре двери в здании учреждения. Также повреждения получило хозяйственное здание.

В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая обследует территорию и устанавливает точное количество повреждений.

Других подробностей о последствиях российской атаки на Аджамскую общину пока нет.

Об этом сообщила секретарь Аджамского сельского совета Людмила Крикуненко.

Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областных властях.

Фото: Россия атаковала 11 областей Украины: в Запорожье погибли два человека.

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