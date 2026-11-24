Российский FPV-дрон атаковал автомобиль газовиков в Славянске
В Славянске Донецкой области российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль сотрудников «Донецкоблгаза». Газовики выехали на место по аварийному вызову, когда их автомобиль попал под удар.
«Вчера в Славянске двое сотрудников «Донецкоблгаза» — водитель и слесарь — выехали на аварийный вызов. Пока они пытались устранить неисправность, появился вражеский FPV-дрон», — говорится в сообщении.
Сотрудники успели укрыться. Дрон кружил вокруг служебного автомобиля, а затем нанес по нему удар. В результате атаки машина загорелась.
Газовики самостоятельно потушили пожар с помощью огнетушителя. После этого они забрали дорогостоящий рабочий инструмент и пешком вернулись в управление. По дороге сотрудники увидели ещё два горящих автомобиля.
Источник: Донецкоблгаз.
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