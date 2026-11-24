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У Слов’янську Донецької області російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль працівників «Донецькоблгазу». Газовики виїхали на місце за аварійною заявкою, коли їхнє авто потрапило під удар.

“Вчора у Слов’янську двоє працівників “Донецькоблгазу” – водій та слюсар – виїхали на аварійну заявку. Поки вони намагалися усунути несправність, з’явився ворожий FPV-дрон”, – йдеться у повідомленні.

Працівники встигли сховатися. Дрон покружляв навколо службового автомобіля, а потім вдарив по ньому. Унаслідок атаки машина загорілася.

Газовики самостійно загасили пожежу за допомогою вогнегасника. Після цього вони забрали дороговартісний робочий інструмент і пішки повернулися до управління. Дорогою працівники побачили ще два автомобілі, які горіли.

Джерело: Донецькоблгаз.

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