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У середу, 25 листопада, російські війська завдали удару по місту Златопіль Харківської області, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків віком 43 та 60 років. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім того, обстрілом пошкоджено приміщення магазину та будівлю, що не експлуатується. На місці події триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Джерело: повідомлення начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

У ніч на середу, 25 листопада, близько опівночі російські війська завдали удару шістьма безпілотниками типу «Герань» по житловому комплексу в Ковпаківському районі Сум, однак частину БпЛА було збито і цілі вони не досягли, внаслідок чого обійшлося без постраждалих.

У середу, 25 листопада, близько 10:00 ранку російські війська скинули 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині Слов’янська Донецької області.

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