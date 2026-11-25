В среду, 25 ноября, российские войска нанесли удар по городу Златополь Харьковской области, в результате чего ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате обстрела повреждены помещение магазина и неэксплуатируемое здание. На месте происшествия продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Источник: сообщение начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

В ночь на среду, 25 ноября, около полуночи российские войска нанесли удар шестью беспилотниками типа «Герань» по жилому комплексу в Ковпаковском районе Сум, однако часть БПЛА была сбита и цели они не достигли, в результате чего обошлось без пострадавших.

В среду, 25 ноября, около 10:00 утра российские войска сбросили 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 на район многоэтажной застройки в центральной части Славянска Донецкой области.

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