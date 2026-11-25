Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на инициативу бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможном размещении европейских военных контингентов на западе Украины, назвав присутствие любыхкаких-либо иностранных войск на украинской территории «абсолютно недопустимым и неприемлемым» для Москвы.

Представитель российских властей добавил, что подобные сценарии уже неоднократно отвергались руководством РФ, несмотря на то, что такие идеи ранее звучали в европейских столицах и Брюсселе. Отдельно Песков раскритиковал самого Джонсона, охарактеризовав его роль как «деструктивную» и в очередной раз обвинив бывшего британского премьера в якобы срыве договоренностей о прекращении войны в 2022 году.

Источник: российские СМИ.

Бывший премьер-министр Великобритании считает, что военные из Коалиции желающих должны прибыть в Украину ещё до подписания мирного соглашения с Россией. По его словам, они могли бы обеспечивать логистическую поддержку и выполнять задачи в тыловых районах.

Украина предлагает разместить европейский военный контингент ближе к линии фронта в случае потенциального прекращения боевых действий. Такое присутствие рассматривается как фактор сдерживания и дополнительная гарантия безопасности для страны.

Ранее Лавров подчеркнул, что любое решение об отправке иностранных военных контингентов в Украину вызовет жесткую реакцию Кремля — по его словам, ответ «уже готов».

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