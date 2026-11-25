Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do inicjatywy byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona dotyczącej ewentualnego rozmieszczenia europejskich kontyngentów wojskowych na zachodzie Ukrainy, określając obecność jakichkolwiekjakichkolwiek obcych sił zbrojnych na terytorium Ukrainy za „całkowicie niedopuszczalną i nie do przyjęcia” dla Moskwy.

Przedstawiciel rosyjskich władz dodał, że podobne scenariusze były już wielokrotnie odrzucane przez kierownictwo Federacji Rosyjskiej, mimo że takie pomysły pojawiały się wcześniej w europejskich stolicach i w Brukseli. Osobno Pieskow skrytykował samego Johnsona, określając jego rolę jako „destrukcyjną” i po raz kolejny oskarżając byłego brytyjskiego premiera o rzekome zerwanie porozumień dotyczących zakończenia wojny w 2022 roku.

Źródło: rosyjskie media.

Były premier Wielkiej Brytanii uważa, że siły zbrojne Koalicji Chętnych powinny przybyć na Ukrainę jeszcze przed podpisaniem porozumienia pokojowego z Rosją. Według niego mogłyby one zapewniać wsparcie logistyczne i wykonywać zadania na terenach tyłowych.

Ukraina proponuje rozmieszczenie europejskiego kontyngentu wojskowego bliżej linii frontu w przypadku ewentualnego zawieszenia działań wojennych. Taka obecność jest postrzegana jako czynnik odstraszający i dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa dla kraju.

Wcześniej Ławrow podkreślił, że każda decyzja dotycząca wysłania zagranicznych kontyngentów wojskowych na Ukrainę spotka się z ostrą reakcją Kremla – według niego odpowiedź „jest już gotowa”.

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