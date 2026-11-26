W wyniku rosyjskiego ataku na Charków 26 listopada zginęła jedna osoba, a osiem kolejnych odniosło rany lub doświadczyło ostrej reakcji na stres. Czterech poszkodowanych trafiło do szpitala.

„Liczba osób poszkodowanych w wyniku dzisiejszego ataku wroga na Charków wzrosła do ośmiu. Cztery osoby trafiły do szpitala” – czytamy w jego poście.

Wśród poszkodowanych są trzy kobiety w wieku 53, 69 i 74 lat, dwóch 75-letnich mężczyzn oraz 51-letni mężczyzna. Ponadto ostry zespół stresowy wystąpił u 18-letniej dziewczyny i 61-letniej kobiety.

Następnie minister edukacji i nauki Andrij Butenko poinformował, że w wyniku ataku rannych zostało czterech pracowników Narodowego Uniwersytetu Lotniczego i Kosmicznego „Charkowski Instytut Lotniczy”.

Jak powiedział, rosyjski dron uderzył w główny korpus uczelni. Uderzenie nastąpiło w muzeum uniwersyteckie, znajdujące się na trzecim piętrze. Pożar wybuchł na dwóch piętrach budynku, a czterech pracowników uczelni przewieziono do szpitala.

Butenko dodał, że zespół uniwersytetu ocenia obecnie skalę zniszczeń i szacuje poniesione straty. Ministerstwo Edukacji i Nauki pozostaje w kontakcie z kierownictwem uczelni.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow na Telegramie.

26 listopada rosyjski dron uderzył w główny korpus Narodowego Uniwersytetu Lotniczo-Kosmicznego im. ChAI.

Rano 26 listopada w Charkowie, w wyniku rosyjskiego ostrzału, uszkodzony został Pałac Sportu „Lokomotyw” im. Georgija Kirpy.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na budynek mieszkalny w Charkowie. Trzy osoby odniosły rany, a pod gruzami mogą znajdować się inni mieszkańcy.

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