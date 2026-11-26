Włodzimierz Wereszczaka z 34. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej postanowił kontynuować służbę, mimo że mógł odejść ze służby ze względów zdrowotnych. Historię żołnierza, który przeżył zawał serca podczas wykonywania zadania, opisały Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Są ludzie, dla których wojna nie kończy się nawet wtedy, gdy lekarze stawiają kropkę. Kiedy komisja lekarska zwalnia ze służby, kiedy istnieje prawo do opuszczenia pozycji bojowych i wreszcie pomyślenia o sobie. Oni wracają. Do swoich. Do swoich braci w broni. Jednym z nich jest marynarz Włodzimierz Wereszczaka” – informują Siły Morskie.

Wstąpiwszy w 2024 roku do Sił Obronnych, trafił do jednostki, która wykonywała zadania bojowe w jego rodzinnym obwodzie chersońskim, gdzie przez prawie trzy lata przewoził przez Dniepr personel, dostarczał amunicję i prowiant, a także zajmował się ewakuacją rannych.

„Żołnierz piechoty morskiej niejednokrotnie wracał do służby po odniesionych ranach. A potem, podczas akcji bojowej, doszło do zawału mięśnia sercowego. Wniosek komisji wojskowo-lekarskiej był jednoznaczny: zwolnienie ze służby. Wydawałoby się, że teraz można odetchnąć. Powrócić do życia cywilnego, do rodziny. Jednak Włodzimierz poprosił o powrót. Nie do jednostki tyłowej, nie na spokojniejsze stanowisko — do swojej jednostki bojowej” — czytamy w poście poświęconym mu.

Jednocześnie nasz bohater nie uważa się za śmiałka, zaznaczając, że po prostu nauczył się opanowywać swój strach.

„Walczę na ojczystej ziemi. To moje rodzinne strony, moje miasto, tu jest moja rodzina. Przeżyłem okupację i nie chcę, by to się powtórzyło na mojej ziemi ani gdziekolwiek indziej” – wyjaśnia żołnierz piechoty morskiej.

W obwodzie charkowskim strażnik graniczny pod ostrzałem pokonał uszkodzony most, aby uratować rannego oficera.

Wideo: Żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy opowiedział, jak przechytrzył dwóch okupantów i uratował sobie życie.

Dwa tygodnie w dołu z okupantem i wysoka cena przetrwania: historia żołnierza piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy.

Spadochroniarz Diamant uratował kolegę za pomocą turniketu i stworzył schronienie, którego drony nie były w stanie wykryć.

Czytaj nas na