W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły zbrojne zaatakowały dwa ważne obiekty na terytorium Federacji Rosyjskiej — lotnisko „Marynowka” oraz stację naftową należącą do „Transnieftu”. O zniszczeniu celów poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, zaznaczając, że obiekty te znajdują się nad Wołgą oraz w Baszkirii.

Siły rakietowe uderzyły na lotnisko „Marynowka” w obwodzie wołgogradzkim przy użyciu systemu rakietowego „Neptun” należącego do Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy. Stacjonują tam myśliwce-bombowce Su-34, z których okupanci zrzucają kierowane bomby lotnicze na ukraińskie miasta i pozycje naszych żołnierzy. Wyniki ataku oraz stopień zniszczenia infrastruktury są obecnie ustalane.

Ukraińskie środki rażenia dotarły również do Baszkirii. Odnotowano trafienie na terenie liniowej stacji produkcyjno-dyspozytorskiej „Subhankulowo”. Jest to węzeł „Transnieftu”, przez który przepompowuje się ropę z Zachodniej Syberii i Baszkirii. Potwierdzono trafienie w zbiornik, na terenie stacji wybuchł pożar. Każde takie trafienie oznacza mniej ropy do przetworzenia i mniej rubli z ropy, za które Rosja prowadzi wojnę.

Siły obronne Ukrainy, korzystając z prawa do samoobrony zagwarantowanego w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, nadal systematycznie osłabiają potencjał wojskowo-gospodarczy przeciwnika i zmuszają Rosję do zaprzestania zbrojnej agresji wobec Ukrainy.

Źródło: Sztab Generalny

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2 319 rosyjskich okupantów.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat w całym okresie trwania wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku straty te wyniosły 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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