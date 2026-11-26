Rankiem 26 listopada w Charkowie, w wyniku rosyjskiego ostrzału, uszkodzeniu uległ Pałac Sportu „Lokomotyw” im. Georgija Kirpy.

„Rosyjskie wojska nadal celowo atakują infrastrukturę sportową Ukrainy. Rankiem 26 listopada w wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału Charkowa uszkodzony został Pałac Sportu „Lokomotyw” im. Georgija Kirpy” – czytamy w komunikacie.

W komisji ds. sportu zaznaczono, że kompleks sportowy był jednym z ważnych ośrodków życia sportowego w Charkowie. Odbywały się tu profesjonalne zawody w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, minifutbolu, boksie i innych dyscyplinach sportowych; trenowali tu ukraińscy sportowcy, w tym dzieci. Obiekt gościł również międzynarodowe zawody sportowe.

Pałac Sportu „Lokomotyw” uległ już zniszczeniom w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego we wrześniu 2022 roku. Wówczas zniszczono basen i klub bokserski, a kompleks sportowy wymagał odbudowy.

„Szczególnie cyniczne jest to, że „Lokomotyw” uległ już zniszczeniom w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego we wrześniu 2022 roku. Wówczas zniszczono basen i klub bokserski, a kompleks sportowy wymagał odbudowy. Mimo to Ukraina dokładała starań, aby przywrócić obiekt do pełnej sprawności sportowej” – oświadczyła komisja ds. sportu.

„Dzisiaj Rosja ponownie atakuje obiekty, które są miejscami rozwoju sportu dziecięcego i zawodowego, kształcenia przyszłych mistrzów oraz organizacji zawodów sportowych” – dodano w komisji Rady Najwyższej.

W oświadczeniu podkreślono, że niszczenie infrastruktury sportowej, która służy dzieciom, młodzieży i sportowcom, świadczy o stosunku Federacji Rosyjskiej do sportu, jego wartości i zasad olimpijskich.

„Przedstawiciele kraju-agresora nie mają miejsca na międzynarodowej arenie sportowej! Państwo, które prowadzi wojnę agresywną, niszczy obiekty sportowe, pozbawia ukraińskie dzieci możliwości uprawiania sportu i zabija ludność cywilną, nie może być pełnoprawnym uczestnikiem międzynarodowego ruchu sportowego” – podkreślono w komisji.

Informację tę podała na Facebooku Komisja Rady Najwyższej Ukrainy ds. Młodzieży i Sportu.

W wyniku rosyjskich ataków dronów na obwodzie czernihowskim 26 listopada ranne zostały cztery osoby. Atakom uległy Gorodnia, Semenówka, Koryukówka, miejscowości gminy Olishiv oraz Nowogród Siewierski.

Rankiem 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego uderzenia na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunalny transport elektryczny, a systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 dronami bojowymi różnych typów.

Od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

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