26 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali Odessę i jej przedmieścia. W wyniku ataku uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej oraz teren prywatnej posesji.

70-letni mężczyzna odniósł ciężkie obrażenia. Lekarze walczyli o jego życie, jednak nie udało się go uratować.

Poinformował o tym przewodniczący Odeskiej Administracji Obwodowej Oleg Kiper.

Źródło: Oleg Kiper.

W Odessie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny. Według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia.

W ciągu dnia 24 listopada w wyniku wrogiego ataku uszkodzony został budynek jednej z placówek medycznych miasta.

W Odessie w wyniku rosyjskiego ataku 18 listopada zginęła koordynatorka i producentka kanału telewizyjnego „Pierwszy Miejski” Chrystina Lysenko.

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