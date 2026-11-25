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В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, одна людина дістала поранення.

За його словами, вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерховому житловому будинку.

«Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в багатоповерховому житловому будинку. Попередньо, постраждала одна людина», – йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак додав, що наслідки російської атаки наразі уточнюються.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак в Телеграмі.

У ніч на середу, 25 листопада, близько опівночі російські війська завдали удару шістьма безпілотниками типу «Герань» по житловому комплексу в Ковпаківському районі Сум, однак частину БпЛА було збито і цілі вони не досягли, внаслідок чого обійшлося без постраждалих.

У середу, 25 листопада, близько 10:00 ранку російські війська скинули 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині Слов’янська Донецької області.

Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

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