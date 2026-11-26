Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjską samobieżną instalację artyleryjską 2S19M2 „Msta-S” w pobliżu wsi Peschanka w rejonie Walujskim obwodu biełgorodzkiego w Federacji Rosyjskiej, co potwierdza opublikowane nagranie wideo z akcji bojowej.

Woz artyleryjski, znajdujący się na skraju lasu, został wykryty przez ukraiński rozpoznanie lotnicze po tym, jak samobieżna jednostka artyleryjska zdążyła oddać kilka strzałów, po czym został on zaatakowany przez drony-kamikadze.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/roldororiginal-cnbrvufs.mp4

Po pierwszym trafieniu rosyjscy żołnierze próbowali odciągnąć uszkodzoną maszynę, jednak pojazd pokonał jedynie około 50 metrów. Powtórne trafienie spowodowało potężną detonację amunicji, w wyniku czego pojazd został rozerwany na strzępy — pozostała po nim jedynie dolna część kadłuba i kilka rolek podporowych, a szacunkowa wartość zniszczonego pojazdu wynosi około 3 milionów dolarów amerykańskich.

Źródło: nagranie wideo z działań bojowych ukraińskich żołnierzy.

Siły obronne Ukrainy niszczyły obiekty logistyczne armii rosyjskiej w obwodzie briańskim i donieckim. W szczególności zniszczono miejsce skupiska wrogich ciężarówek, których okupanci używali do dostarczania amunicji, paliwa i prowiantu, a także przeprawę przez rzekę Wołcza.

W dniach 16–21 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły serię ataków na rosyjską infrastrukturę naftową i obiekty wojskowe. Atakom poddano rafinerie ropy naftowej, bazy paliwowe, stację pompowania ropy, most w Kerczu, środki obrony przeciwlotniczej, magazyny i punkty dowodzenia. W sumie w tym okresie ukraińskie siły zbrojne zniszczyły osiem obiektów rosyjskiej infrastruktury naftowej.

Czytaj nas na