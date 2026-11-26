Украинские военные уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19М2 «Мста-С» вблизи хутора Песчанка Валуйского района Белгородской области РФ, о чем свидетельствует обнародованная видеозапись боевых действий.

Артиллерийскую установку на опушке леса обнаружила украинская аэроразведка после того, как САУ успела произвести несколько выстрелов, после чего по ней нанесли удар дронами-камикадзе.

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После первого попадания российские военные попытались отвести поврежденную технику, однако установка преодолела лишь около 50 метров. Повторное попадание вызвало мощную детонацию боекомплекта, в результате чего машину разорвало — от нее остались лишь нижняя часть корпуса и несколько опорных катков, а ориентировочная стоимость уничтоженной установки составляет около 3 миллионов долларов США.

Источник: видеозапись боевых действий украинских военных.

Силы обороны Украины наносили удары по логистическим объектам российской армии в Брянской и Донецкой областях. В частности, уничтожено место сосредоточения вражеских грузовиков, которые оккупанты использовали для доставки боеприпасов, топлива и провизии, а также переправа через реку Вовча.

В период с 16 по 21 ноября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, нефтеперекачивающая станция, Керченский мост, средства ПВО, склады и пункты управления. Всего за этот период украинские военные поразили восемь объектов нефтяной инфраструктуры России.

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