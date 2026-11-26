В ночь на 26 ноября в результате прямого попадания российской ракеты по территории компании «Конви-Пак» было повреждено производство бумажной упаковки.

Из-за разрушения инфраструктуры предприятие временно приостановило производство и отгрузку продукции.

В компании сообщили, что в настоящее время оценивают ущерб и ликвидируют последствия удара. Сроки возобновления работы пока неизвестны.

Из-за обстрела также сорвалось изготовление части рождественской упаковки для кафе-кондитерских Honey и пекарен «Завертайло». Их владелец Станислав Завертайло сообщил, что заказанные праздничные пакеты уже не успеют напечатать к Рождеству.

Источник: Завертайло

Компания PepsiCo Ukraine заявила об ударе российских террористов по производству в Николаевской области.

Напомним, что в результате российской атаки в воскресенье, 30 августа, был поврежден склад французской торговой сети Auchan в Борисполе Киевской области.

В Житомирской общине российские войска нанесли повторный удар по предприятию с иностранными инвестициями, которое уже подвергалось обстрелам ранее. Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

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