W nocy z 25 na 26 listopada, w wyniku bezpośredniego trafienia rosyjskiej rakiety w teren należący do firmy „Konvi-Pak”, uszkodzeniu uległa linia produkcyjna opakowań papierowych.

Z powodu zniszczenia infrastruktury przedsiębiorstwo tymczasowo wstrzymało produkcję i wysyłkę produktów.

Przedsiębiorstwo poinformowało, że obecnie szacuje straty i usuwa skutki uderzenia. Terminy wznowienia pracy nie są na razie znane.

W wyniku ostrzału nie udało się również wyprodukować części opakowań świątecznych dla kawiarni i cukierni „Honey” oraz piekarni „Zavertaylo”. Ich właściciel, Stanisław Zawertajło, poinformował, że zamówione świąteczne opakowania nie zdążą zostać wydrukowane przed Bożym Narodzeniem.

Źródło: Zawertajło

Firma PepsiCo Ukraine poinformowała o ataku rosyjskich terrorystów na zakład produkcyjny w obwodzie mykolaivskim.

Przypomnijmy, że w wyniku rosyjskiego ataku w niedzielę, 30 sierpnia, uszkodzony został magazyn francuskiej sieci handlowej Auchan w Boryspolu w obwodzie kijowskim.

W gminie Żytomierz rosyjskie wojska ponownie zaatakowały przedsiębiorstwo z zagranicznymi inwestycjami, które już wcześniej było celem ostrzału. Poinformował o tym szef Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Bunečko.

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