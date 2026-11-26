Większość zagranicznych najemników, którzy wstąpili do rosyjskiej armii, świadomie wyruszyła na wojnę przeciwko Ukrainie. Do głównych motywów tej decyzji należała chęć uzyskania paszportu Federacji Rosyjskiej, uniknięcia kary pozbawienia wolności lub zarobienia pieniędzy.

Według danych projektu wśród jeńców znajdują się obywatele 54 krajów świata.

Prawie połowa respondentów – 49,2% – jeszcze przed podpisaniem umowy wiedziała, że weźmie udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Kolejne 14,8% ankietowanych przyznało, że w tej sprawie zawarto odrębne ustalenia. Jednocześnie tylko 1,7% stwierdziło, że podczas podpisywania umowy doszło do przymusu lub oszustwa.

Jako główne motywy zawarcia umowy z rosyjską armią ankietowani wymieniali korzyści praktyczne: 46,7% wstąpiło do służby w celu uzyskania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej, 19,9% – aby wyjść z więzienia lub uniknąć postępowania karnego, 17,9% – w celu zarobku, a 11,6% – ze względu na świadczenia socjalne i ulgi.

Kolejne 15,2% stwierdziło, że podpisało kontrakt świadomie i dobrowolnie, ponieważ popiera działania Rosji.

W projekcie „Chcę żyć” podkreśla się, że uzyskanie paszportu, pieniędzy lub uniknięcie więzienia stanowi świadomą decyzję podjętą dla osobistej korzyści, podczas gdy wersje o „oszukaniu” często pojawiają się dopiero po trafieniu do niewoli. Jednocześnie 10,2% respondentów stwierdziło, że zdali sobie sprawę, iż rzekomo zostali oszukani w kwestii udziału w wojnie, a 48,8% znalazło się w niewoli nie z własnej woli, z powodu przekonań lub odniesionych ran. W ankiecie zwrócono również uwagę na fakt, że 79,3% ankietowanych po wymianie planuje powrócić właśnie do Rosji – tam, gdzie liczyli na uzyskanie paszportu w zamian za udział w wojnie przeciwko Ukraińcom. W ramach projektu „Chcę żyć” przypomina się obcokrajowcom, których próbuje się zwerbować do szeregów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, że służba na podstawie takiej umowy oznacza udział w wojnie przeciwko innemu państwu. Osobom, które znalazły się już w szeregach rosyjskiej armii, proponuje się skontaktowanie się z „Chcę żyć” w celu bezpiecznego poddania się w niewolę, a krewnym zaginionych żołnierzy kontraktowych radzi się zwrócić do chatbota „Chcę znaleźć”.

Informacja ta pochodzi z publikacji wyników ankiety przeprowadzonej w ramach państwowego projektu „Chcę żyć” w serwisie Telegram. Przyjechał do Rosji wiosną i zginął w obwodzie donieckim — Główny Urząd Wywiadowczy ustalił tożsamość najemnika z Filipin. Rosja zwerbowała prawie 46 tysięcy obcokrajowców ze 151 krajów do wojny przeciwko Ukrainie.

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