加入俄罗斯军队的大多数外国雇佣兵，都是明知故犯地前往乌克兰参战。做出这一决定的主要动机包括：希望获得俄罗斯护照、逃避监禁或赚取金钱。

据该项目数据显示，被俘人员中包括来自全球54个国家的公民。

近半数受访者（49.2%）在签订合同前就已知晓自己将参与对乌克兰的战争。

另有14.8%的受访者承认，对此曾有过单独的约定。与此同时，仅有1.7%的人表示在签署合同时曾遭受胁迫或欺骗。

受访者将与俄罗斯军队签订合同的主要动机归结为实际利益：46.7%的人是为了获得俄罗斯公民身份而参军，19.9%的人是为了出狱或逃避刑事起诉， 17.9%是为了谋生，11.6%则是为了获得社会福利和优惠待遇。

另有15.2%的人表示，他们是出于支持俄罗斯行动的立场，在明知情况下自愿签署了合同。

“我想活下去”项目强调，获取护照、金钱或逃避监禁属于为个人利益而作出的自觉选择，而关于“受骗”的说法往往是在被俘之后才出现的。 与此同时，10.2%的受访者表示，他们意识到自己似乎在参战一事上被欺骗了，而48.8%的人并非出于自愿、而是因信念或受伤而沦为战俘。 调查特别指出，79.3%的受访者计划在交换后返回俄罗斯——那里正是他们原本指望通过参与对乌克兰的战争来换取护照的地方。 “我想活下去”项目提醒那些正被试图招募加入俄罗斯武装力量的外国人：根据此类合同服役即意味着参与针对另一个国家的战争。 对于那些已经加入俄罗斯军队的人，该项目建议他们联系“我想活下去”，以便安全投降；而对于失踪合同兵的家属，则建议他们联系聊天机器人“我想找到”。

据报道，这一消息引用了国家项目“我想活下去”在Telegram上发布的调查结果。 春季抵达俄罗斯并在顿涅茨克州阵亡——乌克兰总参谋部确认了一名来自菲律宾的雇佣兵身份。 俄罗斯为对乌克兰的战争招募了来自151个国家的近4.6万名外国人。

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