俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，俄罗斯民众已做好准备，将继续承受与对乌克兰战争相关的考验。

据他称，俄罗斯人民已经习惯了困难，未来也将继续忍受这些困难。

拉夫罗夫将对乌克兰的全面入侵称为“被迫之举”，并将和平谈判缺乏进展的责任归咎于基辅的欧洲盟友。

此外，从他的言论中可以看出，莫斯科不愿接受停火，因为停火后各方本应转而讨论长期和平解决方案。 拉夫罗夫批评了欧洲政界人士关于停火及随后稳定局势的提议，并对这些提议的动机表示质疑。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫就乌克兰问题发表了一系列言论，对乌克兰对其领土的历史权利提出了质疑。 他将乌克兰东南部及中部大部分地区（特别是基辅）称为“自古以来就属于俄罗斯的领土”，并指责乌克兰当局所谓地煽动“原始的仇俄情绪”。

需要指出的是，莫斯科已就构建欧亚新安全架构拟定了自己的立场文件，根据克里姆林宫的设想，该架构应吸纳其所有盟友参与。 俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示，所提议的体系不应限制任何一方的利益。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，莫斯科在对乌克兰战争中的目标保持不变，取消对俄语人口权利的所谓限制必须立即实施，且不能成为谈判的筹码。 他在马尼拉举行的第21届东亚峰会结束后向记者发表了上述言论。

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