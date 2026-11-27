11月26日深夜，俄军对哈尔科夫州的伊久姆发动了联合打击。多栋公寓楼和独栋住宅、车辆及基础设施遭到破坏，并引发多起火灾。至少有6人受伤。

据MVA消息，11月26日约23:30，俄军疑似使用多管火箭炮系统（RSZV）对IPZ地区发动了袭击。 此次袭击初步造成数栋多户住宅楼、行政大楼、一家公用事业企业的建筑以及多辆汽车受损。此外还引发了火灾。

11月27日约00:24，受无人机袭击影响，铁路市场附近的一处经济用房起火，周边的私人住宅也遭到损毁。 此外，记录到一处位于伊久姆南部地区的多户住宅楼遭到击中，该处也发生了火灾。

目前已知有6人受伤，他们已获得必要的医疗救助。关于俄罗斯炮击造成的后果，相关信息仍在核实中。

伊久姆市军事行政当局在Telegram上发布了这一消息。

11月26日全天，俄军对扎波罗热州49个居民点发动了699次袭击。在针对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击中，1人遇难，另有16人受伤。

自11月26日晚起，俄军曾20余次出动无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州五个区。炮击造成1人死亡，另有2人受伤。此外，还记录到企业、居民楼及基础设施受损的情况。

11月26日晚，俄军袭击了扎波罗热市。一处基础设施设施遭到打击，其中一栋厂房在袭击后发生火灾。目前尚无人员伤亡报告。

在扎波罗热，因11月26日（周四）俄罗斯对第聂伯罗区炮击而受伤的人数已增至四人。 与此同时，第聂伯水电站大坝上的车辆通行已部分恢复——现在可以从市中心经此大坝驶往第聂伯河右岸。此前有报道称有1人死亡、1人受伤。

2026年11月26日（星期四），俄罗斯军队袭击了扎波罗热市，造成1人死亡、1人受伤，扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。 袭击目标是该市的第聂伯区，该区交通基础设施遭到击中。

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