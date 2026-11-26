Большинство иностранных наемников, вступивших в ряды российской армии, сознательно отправлялись воевать против Украины. Среди основных мотивов такого решения были желание получить паспорт РФ, избежать тюремного заключения или заработать деньги.

По данным проекта, среди пленных есть граждане из 54 стран мира.

Почти половина респондентов — 49,2% — ещё до заключения контракта знали, что будут участвовать в войне против Украины.

Еще 14,8% опрошенных признались, что по этому поводу были отдельные договоренности. В то же время о принуждении или обмане при подписании контракта заявили лишь 1,7%.

Основными мотивами заключения контракта с российской армией опрошенные называли практическую выгоду: 46,7% пошли на службу ради получения гражданства РФ, 19,9% — чтобы выйти из тюрьмы или избежать уголовного преследования, 17,9% — ради заработка, а 11,6% — ради социальных выплат и льгот.

Еще 15,2% отметили, что подписали контракт сознательно и добровольно, поскольку поддерживают действия России.

В проекте «Хочу жить» подчеркивают, что получение паспорта, денег или избежание тюремного заключения является сознательной сделкой ради личной выгоды, тогда как версии об «обмане» часто появляются уже после попадания в плен. В то же время 10,2% респондентов заявили, что поняли, будто их обманули относительно участия в войне, а 48,8% оказались в плену не по собственной воле, из-за убеждений или ранений. Отдельно в опросе обращают внимание на то, что 79,3% опрошенных после обмена планируют вернуться именно в Россию — туда, где рассчитывали получить паспорт ценой участия в войне против украинцев. В проекте «Хочу жить» напоминают иностранцам, которых пытаются завербовать в ряды ВС РФ, что служба по такому контракту является участием в войне против другого государства. Тем, кто уже оказался в российских войсках, предлагают обращаться в «Хочу жить» для безопасной сдачи в плен, а родственникам пропавших контрактников советуют обращаться к чат-боту «Хочу найти».

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию результатов опроса государственного проекта «Хочу жить» в Telegram. Приехал в Россию весной и погиб в Донецкой области — ГУР установило личность наемника из Филиппин. Россия завербовала почти 46 тысяч иностранцев из 151 страны для войны против Украины.

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