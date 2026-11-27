Россия ночью 27 ноября нанесла удар по критически важной инфраструктуре Кировоградской области
В ночь на 27 ноября российские войска нанесли удар по Кировоградской области с помощью ударных беспилотников. Под прицелом противника оказались объекты критической инфраструктуры региона.
«На месте оперативно сработали все соответствующие службы. Главное – обошлось без погибших и пострадавших», – отметил он.
Об этом глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в Facebook.
Утром 24 ноября российский беспилотник упал на территории детского сада в Аджамской общине Кировоградской области.
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