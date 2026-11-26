26 ноября российский беспилотник поразил главный корпус Национального аэрокосмического университета ХАИ.

Удар пришелся на университетский музей на третьем этаже, пожар возник на двух этажах. Четверо сотрудников получили ранения и были госпитализированы.

Также с утра Россия атакует Харьков. В результате ударов по жилым домам погибли три человека, среди них супружеская пара. Всего пострадали восемь человек, четверо из них госпитализированы.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/129b12e3-a989-487d-9824-e9a14dcf5554.mp4

Повреждения получил и спорткомплекс «Локомотив» — разрушен фасад, который, вероятно, придется полностью заменить. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия атак и устраняют аварийность здания.

Источник: ГСЧС

В Харькове утром 26 ноября в результате российского обстрела пострадал Дворец спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы.

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела были повреждены жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.

Утром 26 ноября российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове. Трое человек получили ранения, под обломками могут находиться другие жильцы.

Читай нас в