Российский дрон нанес удар по ХАИ в Харькове: четверо сотрудников пострадали
26 ноября российский беспилотник поразил главный корпус Национального аэрокосмического университета ХАИ.
Удар пришелся на университетский музей на третьем этаже, пожар возник на двух этажах. Четверо сотрудников получили ранения и были госпитализированы.
Также с утра Россия атакует Харьков. В результате ударов по жилым домам погибли три человека, среди них супружеская пара. Всего пострадали восемь человек, четверо из них госпитализированы.
Повреждения получил и спорткомплекс «Локомотив» — разрушен фасад, который, вероятно, придется полностью заменить. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия атак и устраняют аварийность здания.
Источник: ГСЧС
В Харькове утром 26 ноября в результате российского обстрела пострадал Дворец спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы.
Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела были повреждены жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.
Утром 26 ноября российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове. Трое человек получили ранения, под обломками могут находиться другие жильцы.