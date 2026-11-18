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В Одесі внаслідок російської атаки 18 листопада загинула координаторка та продюсерка телеканалу «Перший міський» Христина Лисенко.

“Під час першої ранкової атаки загинула наш Кріч. Христина Лисенко, багаторічна координаторка, адміністраторка, продюсерка Першого міського”, - йдеться в повідомленні.

На каналі повідомили, що під час атаки Христина йшла на роботу Європейською вулицею. До офісу їй залишалося квартали.

“Вона була нашим стрижнем, навколо якого всі та все трималося. Вона була людиною з міцним характером та великим, добрим, справедливим серцем”,- зазначили на Першому міському.

Про це повідомляє Перший міський канал у Фейсбуці.

Унаслідок ранкової атаки російських військ на центр Одеси 18 листопада пошкоджено житловий будинок. Загинули троє цивільних, ще семеро містян отримали поранення.

Під час ранкової російської атаки на автодорозі М-05 Київ — Одеса загинув Андрій, водій шатлу Національного військового меморіального кладовища. Автобус зазнав пошкоджень унаслідок удару.

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