Унаслідок ранкової атаки російських військ на центр Одеси 18 листопада пошкоджено житловий будинок. Загинули троє цивільних, ще семеро містян отримали поранення.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба уточнила, що внаслідок російського удару загинули троє цивільних — жінки віком 19 і 40 років та 19-річний чоловік.

Поранення дістали семеро людей: чотири жінки віком від 20 до 54 років і троє чоловіків віком від 20 до 39 років. Усіх постраждалих госпіталізували. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Раніше кількість загиблих поступово зростала. Спочатку міська військова адміністрація повідомила про одну жертву, згодом стало відомо про двох загиблих жінок, а об 11:50 повідомили про ще одного загиблого чоловіка.

Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна розповіла, що один із загиблих, за попередніми даними, просто йшов вулицею під час атаки.

«Як нам відомо, людина просто йшла по вулиці. Рятувальники робили обхід по житловим будинкам, що зазнали ушкоджень. Троє людей були заблоковані у своїх квартирах. Ми відчинили двері, визволили їх звідти. Інших людей просто виводили».

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, у житлових будинках, кафе та магазинах вибило вікна. Також загорівся легковий автомобіль, ще кілька машин зазнали пошкоджень.

Рятувальники обстежували пошкоджені будинки, допомагали людям вибратися з квартир та евакуювали мешканців.

Вибух у місті, за словами кореспондентів Суспільного, пролунав близько 10:07. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку Одеси з півночі.

Повітряна тривога в місті тривала з 10:01 до 10:10.

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Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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