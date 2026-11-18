11月18日清晨，俄罗斯军队对敖德萨市中心发动袭击，导致一栋居民楼受损。三名平民遇难，另有七名市民受伤。

敖德萨州检察院发言人因娜·维尔巴进一步说明，此次俄军袭击造成三名平民死亡——包括两名年龄分别为19岁和40岁的女性，以及一名19岁的男性。

另有7人受伤：4名年龄在20至54岁之间的女性和3名年龄在20至39岁之间的男性。所有伤者均已被送往医院救治。医务人员评估其伤势为中度。

此前，遇难人数曾逐步增加。起初，市军事行政当局报告称有一人遇难，随后得知有两名女性遇难，11时50分又报告称有一名男性遇难。

敖德萨州国家紧急情况局发言人玛丽娜·阿维里娜表示，据初步数据，其中一名遇难者在袭击发生时正走在街上。

“据我们所知，这名男子当时只是在街上行走。救援人员正在对受损的居民楼进行排查。有三人被困在自己的公寓里。我们打开了门，将他们救了出来。其他人则被直接疏散。”

据敖德萨州军事行政管理局消息，居民楼、咖啡馆和商店的窗户均被炸毁。此外，一辆轿车起火，另有数辆汽车受损。

救援人员对受损建筑进行了排查，协助民众离开公寓，并疏散了居民。

据公共电视台记者报道，城市内的爆炸发生在10时07分左右。此前，乌克兰武装部队空军曾发布预警，称有一架喷气式无人机正从北方朝敖德萨方向飞行。

该市的防空警报从10:01持续至10:10。

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奥德萨市军事行政长官谢尔盖·利萨克通报了这一情况。

需要指出的是，在过去24小时内（11月17日），俄罗斯占领军对扎波罗热州的55个居民点发动了692次袭击。由于对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成2人死亡，另有49人受伤。

11月17日晚，俄军再次发动无人机袭击。防空部队击落并压制了126架敌方无人机。

在文尼察市中心，有4人因俄罗斯袭击而受伤。

在基辅德斯尼亚区，一架无人机残骸坠落引发草地起火。

在第聂伯市，奥地利领事馆和一所中学遭到破坏，并有人员受伤。

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