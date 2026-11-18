克里米亚大桥汽车通道受损是多种因素综合作用的结果，这些因素共同削弱了俄罗斯在被占领半岛上的防空能力。

克里米亚的防空系统因数月来的持续攻击而元气大伤，早已处于极限运转状态。与此同时，防空防线并未向海上延伸，而俄军还额外分散了资源用于保护R-280公路。

要摧毁这座大桥，乌克兰只需集中大量打击力量并同时发动攻击，而非间隔较长、零星的袭击。

“归根结底，这是将前两个原因融合在一起的最终原因。 克里米亚防空系统因数月来的空袭而元气大伤，且缺乏向外海延伸的防空圈，本已超负荷运转，却还不得不分散兵力去保卫R-280公路。 只需集结足够强大的打击力量并同时发动攻击，而不是像乌克兰那样仅限于在时间上分散的零星打击，”俄罗斯军事记者指出。

目前的主要问题不仅在于破坏的规模，还在于在持续面临新袭击威胁的情况下，修复工作的难度极大。

即使在最有利的情况下，新建拱门的工程也可能持续约一年。与此同时，如果海上和空域都面临乌克兰无人机袭击的威胁，如何安全地运送并安装该结构仍是一个问题。

此外，即使拱门修复完成，俄方仍需解决如何保护其免受再次打击的问题。

“整个事件的核心问题在于——如何修复此类损毁。 建造一座新拱桥，在最佳情况下也需要一年时间。但即使能更快完成，在海空均被敌方无人机控制的情况下，又该如何安全地运输并安装这样的结构？ 即便能做到，又该如何保护它免受此类空袭的再次打击？因此，我们怀疑克里米亚大桥在特别军事行动结束前恐怕难以全面投入运营，”俄罗斯专家得出结论。

因此，在战争结束前，克里米亚大桥可能仍只能保持有限的运行能力，因为修复受损结构及其后续防护对俄罗斯而言可能构成严峻挑战。

当地Telegram频道报道了这一消息。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构遭到破坏，导致约6000吨俄罗斯钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据消息作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

俄罗斯技术界关注的是，在11月17日夜间的行动中，乌克兰方面是如何在克里米亚建立起稳定的通信连接的。

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