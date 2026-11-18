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Пошкодження автомобільної частини Кримського мосту стало наслідком кількох чинників, які в сукупності послабили російську протиповітряну оборону на окупованому півострові.

ППО Криму, ослаблена багатомісячними атаками, уже працювала на межі своїх можливостей. При цьому оборонний контур не був винесений у море, а російські сили додатково розпорошували ресурси на захист траси Р-280.

Для ураження мосту Україні було достатньо зосередити значну кількість засобів ураження та застосувати їх одночасно, замість поодиноких атак із великими часовими інтервалами.

«По суті, це фінальна причина, що об'єднала в собі й обидві попередні. Ослаблена багатомісячними нальотами ППО Криму, яка при цьому не мала винесеного в море контуру оборони, і так працювала за межами своїх можливостей, додатково розпорошуючись на захист траси Р-280. Потрібно було лише зібрати достатньо потужний кулак із засобів ураження та запустити їх одночасно, а не обмежуватися поодинокими ударами, розділеними в часі, що Україна й зробила», - зазначили російські воєнкори.

Наразі головна проблема полягає не лише в масштабах руйнувань, а й у складності проведення ремонтних робіт в умовах постійної загрози нових атак.

Будівництво нової арки навіть за найсприятливішого сценарію може тривати близько року. Водночас залишається питання, як безпечно доставити та встановити конструкцію, якщо море й повітряний простір перебувають під загрозою атак українських безпілотників.

Крім того, навіть після відновлення арки російській стороні доведеться вирішувати проблему її захисту від повторних ударів.

«Головне питання в усьому цьому — як такі пошкодження відновити. На будівництво нової арки піде в найкращому разі рік. Але навіть якщо її вдасться зробити швидше, то як таку конструкцію безпечно доставити й встановити в умовах, коли море й небо належать дронам противника? І навіть якщо вийде, то чим її захистити від повторного такого нальоту? Тож є в нас підозри, що Кримський міст до кінця СВО навряд чи повноцінно запрацює», - дійшли висновку експерти з РФ.

Таким чином, Кримський міст може залишатися обмежено працездатним до завершення війни, оскільки відновлення пошкодженої конструкції та її подальший захист можуть стати серйозним викликом для Росії.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

Російську технічну спільноту цікавить, звідки в української сторони з’явився стабільний зв’язок у Криму під час операції в ніч на 17 листопада.

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