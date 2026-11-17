0:00 / 0:00

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

Унаслідок пошкодження мосту російські суховантажі та військові кораблі нібито втратили можливість вільно проходити між Азовським і Чорним морями.

Особливого значення це набуває на тлі того, що наприкінці жовтня — у листопаді, після тримісячної перерви, Росія знову почала вивозити зерно з азовських портів, зокрема викрадене з окупованих територій.

За оцінкою автора повідомлення, після пошкодження Кримського мосту постачання російського угруповання в Криму та на південному фронті залежатиме переважно від двох маршрутів:

Поромної переправи через Керченську протоку , робота якої суттєво залежить від погодних умов. Узимку через шторми переправа може тривалий час не працювати.

Сухопутного коридору через Маріуполь і Волноваху, яким російські війська перевозять військові вантажі, паливо та інші необхідні ресурси. Водночас цей маршрут перебуває в зоні досяжності українських засобів ураження.

Таким чином, пошкодження Кримського мосту може створити додаткові труднощі для російської військової логістики, постачання окупованого Криму та перевезення вантажів між Азовським і Чорним морями.

Стратегічний об’єкт, який Росія називала «будівлею століття», у повідомленні образно назвали найдорожчим у світі підводним шлагбаумом.

Про це повідомив Ігор Савчук у Фейсбуці.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Читай нас у