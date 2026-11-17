Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В результате повреждения моста российские сухогрузы и военные корабли якобы лишились возможности свободно проходить между Азовским и Черным морями.

Особое значение это приобретает на фоне того, что в конце октября — в ноябре, после трёхмесячного перерыва, Россия вновь начала вывозить зерно из азовских портов, в частности похищенное с оккупированных территорий.

По оценке автора сообщения, после повреждения Крымского моста снабжение российской группировки в Крыму и на южном фронте будет зависеть преимущественно от двух маршрутов:

паромной переправы через Керченский пролив , работа которой существенно зависит от погодных условий. Зимой из-за штормов переправа может длительное время не работать;

Сухопутного коридора через Мариуполь и Волноваху, по которому российские войска перевозят военные грузы, топливо и другие необходимые ресурсы. В то же время этот маршрут находится в зоне досягаемости украинских средств поражения.

Таким образом, повреждение Крымского моста может создать дополнительные трудности для российской военной логистики, снабжения оккупированного Крыма и перевозки грузов между Азовским и Черным морями.

Стратегический объект, который Россия называла «сооружением века», в сообщении образно назвали самым дорогим в мире подводным шлагбаумом.

Об этом сообщил Игорь Савчук в Facebook.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, тогда как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

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