Крымский мост превратился в подводный шлагбаум, движение через Керченский пролив заблокировано
Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.
В результате повреждения моста российские сухогрузы и военные корабли якобы лишились возможности свободно проходить между Азовским и Черным морями.
Особое значение это приобретает на фоне того, что в конце октября — в ноябре, после трёхмесячного перерыва, Россия вновь начала вывозить зерно из азовских портов, в частности похищенное с оккупированных территорий.
По оценке автора сообщения, после повреждения Крымского моста снабжение российской группировки в Крыму и на южном фронте будет зависеть преимущественно от двух маршрутов:
- паромной переправы через Керченский пролив, работа которой существенно зависит от погодных условий. Зимой из-за штормов переправа может длительное время не работать;
- Сухопутного коридора через Мариуполь и Волноваху, по которому российские войска перевозят военные грузы, топливо и другие необходимые ресурсы. В то же время этот маршрут находится в зоне досягаемости украинских средств поражения.
Таким образом, повреждение Крымского моста может создать дополнительные трудности для российской военной логистики, снабжения оккупированного Крыма и перевозки грузов между Азовским и Черным морями.
Стратегический объект, который Россия называла «сооружением века», в сообщении образно назвали самым дорогим в мире подводным шлагбаумом.
Об этом сообщил Игорь Савчук в Facebook.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, тогда как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.