Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu, jak twierdzi autor artykułu, żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim została praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W wyniku uszkodzenia mostu rosyjskie statki towarowe i okręty wojskowe rzekomo utraciły możliwość swobodnego przepływu między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście tego, że pod koniec października i w listopadzie, po trzymiesięcznej przerwie, Rosja ponownie rozpoczęła wywóz zboża z portów azowskich, w tym zboża skradzionego z okupowanych terytoriów.

Według oceny autora artykułu, po uszkodzeniu mostu krymskiego zaopatrzenie rosyjskich sił na Krymie i na froncie południowym będzie zależało głównie od dwóch tras:

Promy przez Cieśninę Kerczeńską , których funkcjonowanie w znacznym stopniu zależy od warunków pogodowych. Zimą, z powodu sztormów, przeprawa może być przez dłuższy czas nieczynna.

Korytarz lądowy przez Mariupol i Wołnowachę, którym rosyjskie wojska transportują ładunki wojskowe, paliwo i inne niezbędne zasoby. Jednocześnie trasa ta znajduje się w zasięgu ukraińskich środków rażenia.

W ten sposób uszkodzenie mostu krymskiego może stworzyć dodatkowe trudności dla rosyjskiej logistyki wojskowej, zaopatrzenia okupowanego Krymu oraz transportu ładunków między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym.

Ten strategiczny obiekt, który Rosja nazywała „budowlą stulecia”, został w komunikacie obrazowo określony jako najdroższa na świecie podwodna szlaban.

Informację tę podał Ihor Sawczuk na Facebooku.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

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