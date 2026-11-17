由于11月17日凌晨克里米亚大桥结构损毁，约6000吨俄罗斯钢铁沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

据称，由于大桥受损，俄罗斯干货船和军舰已无法在亚速海与黑海之间自由通行。

鉴于10月底至11月期间，在停运三个月后，俄罗斯再次开始从亚速海港口出口谷物（包括从被占领土掠夺的谷物），这一情况显得尤为重要。

据该报道作者评估，克里米亚大桥受损后，俄罗斯在克里米亚及南部战线的部队补给将主要依赖两条路线：

穿越刻赤海峡的渡轮航线， 其运营在很大程度上取决于天气条件。冬季因风暴影响，该渡轮可能长时间停运。

经由马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的陆路走廊，俄军通过该通道运输军用物资、燃料及其他必要资源。与此同时，该路线处于乌克兰打击武器的射程范围内。

因此，克里米亚大桥若受损，将给俄罗斯的军事后勤、被占领的克里米亚地区的补给以及亚速海与黑海之间的货物运输带来额外困难。

该战略设施曾被俄罗斯称为“世纪工程”，在报道中被形象地称为“世界上最昂贵的 underwater 路障”。

伊戈尔·萨夫丘克在Facebook上披露了这一消息。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

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