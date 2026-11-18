Uszkodzenia części samochodowej mostu krymskiego były wynikiem kilku czynników, które łącznie osłabiły rosyjską obronę przeciwlotniczą na okupowanym półwyspie.

Obrona przeciwlotnicza Krymu, osłabiona wielomiesięcznymi atakami, działała już na granicy swoich możliwości. Jednocześnie linia obrony nie została wysunięta na morze, a siły rosyjskie dodatkowo rozpraszały zasoby na ochronę trasy R-280.

Aby zniszczyć most, Ukrainie wystarczyło skoncentrować znaczną liczbę środków bojowych i zastosować je jednocześnie, zamiast przeprowadzać pojedyncze ataki w dużych odstępach czasowych.

„W gruncie rzeczy jest to ostateczna przyczyna, która łączy w sobie obie poprzednie. Osłabiona wielomiesięcznymi nalotami obrona przeciwlotnicza Krymu, która przy tym nie miała linii obrony wysuniętej na morze i już tak działała ponad swoje możliwości, dodatkowo rozpraszała się na ochronę trasy R-280. Wystarczyło tylko zgromadzić wystarczająco potężną siłę uderzeniową i wystrzelić ją jednocześnie, zamiast ograniczać się do pojedynczych uderzeń w odstępach czasowych, co właśnie zrobiła Ukraina” – zauważyli rosyjscy korespondenci wojskowi.

Obecnie głównym problemem jest nie tylko skala zniszczeń, ale także trudność przeprowadzenia prac remontowych w warunkach ciągłego zagrożenia nowymi atakami.

Budowa nowego łuku, nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu, może potrwać około roku. Jednocześnie pozostaje pytanie, jak bezpiecznie dostarczyć i zamontować konstrukcję, skoro morze i przestrzeń powietrzna są narażone na ataki ukraińskich dronów.

Ponadto nawet po odbudowie łuku strona rosyjska będzie musiała rozwiązać problem jego ochrony przed kolejnymi atakami.

„Najważniejsze pytanie w całej tej sprawie brzmi: jak naprawić takie uszkodzenia. Budowa nowego łuku zajmie w najlepszym razie rok. Ale nawet jeśli uda się to zrobić szybciej, to jak bezpiecznie przetransportować i zamontować taką konstrukcję w warunkach, gdy morze i niebo należą do dronów wroga? A nawet jeśli się to uda, to czym ją chronić przed kolejnym takim nalotem? Mamy więc podejrzenia, że most krymski do końca operacji wojskowej raczej nie zacznie w pełni funkcjonować” – stwierdzili eksperci z RF.

W ten sposób most krymski może pozostawać w ograniczonej eksploatacji do zakończenia wojny, ponieważ odbudowa uszkodzonej konstrukcji i jej dalsza ochrona mogą stanowić poważne wyzwanie dla Rosji.

Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

Rosyjską społeczność techniczną interesuje, skąd strona ukraińska uzyskała stabilną łączność na Krymie podczas operacji w nocy z 16 na 17 listopada.

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