Повреждение автомобильной части Крымского моста стало следствием нескольких факторов, которые в совокупности ослабили российскую противовоздушную оборону на оккупированном полуострове.

ПВО Крыма, ослабленная многомесячными атаками, уже работала на пределе своих возможностей. При этом оборонительный контур не был вынесен в море, а российские силы дополнительно распыляли ресурсы на защиту трассы Р-280.

Для поражения моста Украине было достаточно сосредоточить значительное количество средств поражения и применить их одновременно, вместо единичных атак с большими временными интервалами.

«По сути, это конечная причина, объединившая в себе и обе предыдущие. Ослабленная многомесячными налетами ПВО Крыма, которая при этом не имела вынесенного в море контура обороны и и без того работала за пределами своих возможностей, дополнительно распылялась на защиту трассы Р-280. Нужно было лишь собрать достаточно мощный кулак из средств поражения и запустить их одновременно, а не ограничиваться единичными ударами, разделенными во времени, что Украина и сделала», — отметили российские военные корреспонденты.

Сейчас главная проблема заключается не только в масштабах разрушений, но и в сложности проведения ремонтных работ в условиях постоянной угрозы новых атак.

Строительство новой арки даже при самом благоприятном сценарии может занять около года. В то же время остается вопрос, как безопасно доставить и установить конструкцию, если море и воздушное пространство находятся под угрозой атак украинских беспилотников.

Кроме того, даже после восстановления арки российской стороне придётся решать проблему её защиты от повторных ударов.

«Главный вопрос во всём этом — как восстановить такие повреждения. На строительство новой арки уйдет в лучшем случае год. Но даже если её удастся построить быстрее, то как такую конструкцию безопасно доставить и установить в условиях, когда море и небо принадлежат дронам противника? И даже если это удастся, то чем ее защитить от повторного такого налета? Поэтому у нас есть подозрения, что Крымский мост до конца СВО вряд ли начнет полноценно функционировать», — пришли к выводу эксперты из РФ.

Таким образом, Крымский мост может оставаться ограниченно работоспособным до окончания войны, поскольку восстановление поврежденной конструкции и её дальнейшая защита могут стать серьёзным вызовом для России.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.

Российское техническое сообщество интересует, откуда у украинской стороны появилась стабильная связь в Крыму во время операции в ночь на 17 ноября.

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