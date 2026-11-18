俄罗斯占领当局计划分配因全面战争而撤离马里乌波尔的居民的住房。潜在的新入住者中包括所谓“特别军事行动”的参与者。

据所谓“顿涅茨克人民共和国”（DNR）领导人德尼·普希林称，被占领当局认定为“无主”的公寓将被纳入市政“灵活住房储备”。 随后，这些房产将分配给不同类别的居民。

马里乌波尔市议会将此类行为视为侵占乌克兰人的财产，这些乌克兰人因俄罗斯的侵略而被迫离开自己的家园。

“起初，占领当局通过非法的法院判决将公寓认定为‘无主房产’，随后将其移交至市政住房储备，以便进一步分配给占领者，”马里乌波尔市军事行政当局负责人瓦迪姆·博伊琴科指出。

因此，因战争和占领而撤离的马里乌波尔市民面临失去自有住房的风险，而他们的公寓可能会被移交给参与对乌克兰战争的人员。

此前，马里乌波尔占领当局已将当地居民的20套公寓移交给了俄罗斯联邦。

马里乌波尔市议会报道了这一消息。

需要指出的是，在暂时被占领的马里乌波尔，至少有七栋被拆除的高层建筑原址上正在兴建商业住宅综合体。 当地居民原本被承诺会获得补偿性住房来弥补失去的住所，如今却无家可归；而据市政府称，这些新建房产正被俄罗斯安全部队人员和官员购入。

俄罗斯侵略者占领了马里乌波尔的圣彼得（莫吉拉）教堂，洗劫了该教堂，并将其无偿移交给了当地的俄罗斯东正教教区。乌克兰东正教会通报了这一情况。

关注我们在