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Російська окупаційна влада планує розподіляти квартири жителів Маріуполя, які залишили місто через повномасштабну війну. Серед потенційних новоселів — учасники так званої «СВО».

Як заявив глава так званої «ДНР» Денис Пушилін, квартири, які окупаційна адміністрація визнає «безхазяйними», включають до маневреного житлового фонду муніципалітетів. Після цього нерухомість розподіляють між різними категоріями населення.

У Маріупольській міській раді такі дії розцінюють як привласнення майна українців, які через російську агресію були змушені залишити власні домівки.

«Спочатку окупаційна влада через незаконні судові рішення визнає квартири "безхазяйними", а потім передає їх до муніципального житлового фонду для подальшого розподілу серед окупантів», — зазначив начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко.

Таким чином, маріупольці, які виїхали через війну та окупацію, ризикують втратити власне житло, а їхні квартири можуть передати людям, які беруть участь у війні проти України.

Раніше окупаційна влада Маріуполя вже передала 20 квартир місцевих жителів у федеральну власність Росії.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на місці щонайменше семи знесених багатоповерхівок будують комерційний житловий комплекс. Місцеві мешканці, яким обіцяли компенсаційні квартири за втрачене житло, залишилися без осель, тоді як нову нерухомість, за даними міської влади, купують російські силовики та чиновники.

Російські загарбники захопили храм святителя Петра (Могили) в Маріуполі, пограбували його та передали у безоплатне користування місцевій парафії РПЦ. Про це повідомила Православна церква України.

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