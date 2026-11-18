Российские оккупационные власти планируют распределять квартиры жителей Мариуполя, покинувших город из-за полномасштабной войны. Среди потенциальных новоселов — участники так называемой «СВО».

Как заявил глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин, квартиры, которые оккупационная администрация признает «бесхозными», включаются в маневренный жилой фонд муниципалитетов. После этого недвижимость распределяют между различными категориями населения.

В Мариупольском городском совете такие действия расценивают как присвоение имущества украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.

«Сначала оккупационные власти посредством незаконных судебных решений признают квартиры «бесхозными», а затем передают их в муниципальный жилой фонд для дальнейшего распределения среди оккупантов», — отметил начальник Мариупольской городской военной администрации Вадим Бойченко.

Таким образом, жители Мариуполя, выехавшие из-за войны и оккупации, рискуют лишиться собственного жилья, а их квартиры могут передать людям, участвующим в войне против Украины.

Ранее оккупационные власти Мариуполя уже передали 20 квартир местных жителей в федеральную собственность России.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на месте как минимум семи снесенных многоэтажек строят коммерческий жилой комплекс. Местные жители, которым обещали компенсационные квартиры за утраченное жилье, остались без крова, тогда как новую недвижимость, по данным городских властей, покупают российские силовики и чиновники.

Российские захватчики захватили храм святителя Петра (Могилы) в Мариуполе, ограбили его и передали в безвозмездное пользование местному приходу РПЦ. Об этом сообщила Православная церковь Украины.

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