Rosyjskie władze okupacyjne planują przydzielać mieszkania mieszkańcom Mariupola, którzy opuścili miasto z powodu wojny na pełną skalę. Wśród potencjalnych nowych lokatorów znajdują się uczestnicy tzw. „SVO”.

Jak oświadczył szef tzw. „DNR” Denys Puszylin, mieszkania, które administracja okupacyjna uznaje za „bez właściciela”, włączane są do elastycznego funduszu mieszkaniowego gmin. Następnie nieruchomości są rozdzielane między różne grupy ludności.

W Radzie Miejskiej Mariupola działania te uznaje się za przywłaszczenie mienia Ukraińców, którzy z powodu rosyjskiej agresji zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów.

„Najpierw władze okupacyjne, na podstawie bezprawnych orzeczeń sądowych, uznają mieszkania za »bez właściciela«, a następnie przekazują je do miejskiego funduszu mieszkaniowego w celu dalszego rozdzielania wśród okupantów” – zaznaczył szef miejskiej administracji wojskowej w Mariupolu, Wadim Bojczenko.

W ten sposób mieszkańcy Mariupola, którzy wyjechali z powodu wojny i okupacji, ryzykują utratę własnego mieszkania, a ich lokale mogą zostać przekazane osobom biorącym udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Wcześniej władze okupacyjne Mariupola przekazały już 20 mieszkań lokalnych mieszkańców do własności federalnej Rosji.

Informację tę podała Rada Miasta Mariupola.

Przypomnijmy, że w tymczasowo okupowanym Mariupolu w miejscu co najmniej siedmiu zburzonych wieżowców powstaje komercyjny kompleks mieszkaniowy. Miejscowi mieszkańcy, którym obiecano mieszkania zastępcze za utracone lokum, zostali bez dachu nad głową, podczas gdy nowe nieruchomości, według danych władz miejskich, kupują rosyjscy funkcjonariusze sił bezpieczeństwa i urzędnicy.

Rosyjscy najeźdźcy zajęli kościół św. Piotra (Mogili) w Mariupolu, splądrowali go i przekazali do bezpłatnego użytkowania lokalnej parafii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Poinformowała o tym Cerkiew Prawosławna Ukrainy.

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