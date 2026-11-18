В результате утреннего обстрела российскими войсками центра Одессы 18 ноября был повреждён жилой дом. Погибли трое мирных жителей, ещё семеро горожан получили ранения.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила, что в результате российского удара погибли трое мирных жителей — женщины в возрасте 19 и 40 лет и 19-летний мужчина.

Ранения получили семь человек: четыре женщины в возрасте от 20 до 54 лет и трое мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Ранее число погибших постепенно увеличивалось. Сначала городская военная администрация сообщила об одной жертве, затем стало известно о двух погибших женщинах, а в 11:50 сообщили еще об одном погибшем мужчине.

Пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина рассказала, что один из погибших, по предварительным данным, просто шел по улице во время атаки.

«Насколько нам известно, человек просто шел по улице. Спасатели проводили обход поврежденных жилых домов. Трое людей оказались заблокированными в своих квартирах. Мы открыли двери и вытащили их оттуда. Остальных людей просто выводили».

По информации Одесской областной военной администрации, в жилых домах, кафе и магазинах выбило окна. Также загорелся легковой автомобиль, ещё несколько машин получили повреждения.

Спасатели осматривали поврежденные дома, помогали людям выбраться из квартир и эвакуировали жильцов.

Взрыв в городе, по словам корреспондентов Суспильного, прогремел около 10:07. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении Одессы с севера.

Воздушная тревога в городе длилась с 10:01 до 10:10.

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Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Напомним, российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 17 ноября, нанесли 692 удара по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще 49 получили ранения.

Вечером 17 ноября российские войска начали очередную атаку с использованием беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 126 вражеских БПЛА.

В центре Винницы в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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