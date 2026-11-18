Утром 18 ноября российские оккупационные войска атаковали город Златополь Харьковской области, нанеся удар по местному рынку.

В результате обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек, среди них — 11-летний мальчик.

«Армия РФ нанесла удар по рынку в Златополе», — написал он.

По словам Синегубова, сразу после атаки было известно об 11 пострадавших. Медики оказывали им необходимую помощь. На месте попадания вспыхнул пожар — горели торговые павильоны.

«Медики оказывают необходимую помощь», — добавил глава Харьковской ОГА.

«Все наши экстренные службы работают в усиленном режиме», — подчеркнул Синегубов.

В 09:34 глава области уточнил, что число пострадавших возросло до 12 человек.

«Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные — в состоянии средней тяжести», — сообщил Синегубов.

Еще один человек перенес острую стрессовую реакцию. Медики оказали ему помощь непосредственно на месте происшествия.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще восемь получили ранения.

В Чугуеве острую стрессовую реакцию зафиксировали у трех женщин в возрасте 50, 71 и 74 лет.

В Изюме ранение получил 53-летний мужчина. В селе Лукашевка Близнюковской общины пострадала 59-летняя женщина, в Слобожанском — 62-летняя женщина, а в Лозовой — 43-летний мужчина.

В селе Плоское Великобурлукской общины в результате обстрела погибла 81-летняя женщина. Еще одна местная жительница, 60 лет, получила ранения.

Кроме того, медики оказали помощь 55-летнему мужчине, пострадавшему во время обстрела села Староверивка Шевченковской общины 15 ноября.

Также помощь потребовалась 9-летней девочке, которая 16 ноября пережила острую стрессовую реакцию в Золочеве.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Вечером 17 ноября российские захватчики атаковали Днепр и Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате обстрелов пострадали шесть человек, среди них — 15-летний подросток.

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 17 ноября, нанесли 692 удара по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще 49 получили ранения.

Вечером 17 ноября российские войска начали очередную атаку с использованием беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 126 вражеских БПЛА.

В центре Винницы в результате российской атаки пострадали четыре человека.

В Деснянском районе Киева загорелась трава после падения обломков БПЛА.

В Днепре повреждены консульство Австрии и гимназия, есть раненые.

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