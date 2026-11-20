В течение 19 ноября на фронте произошло 248 боевых столкновений. Больше всего российских атак украинские военные отразили на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Также оккупанты активно применяли авиацию, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00 19 ноября российские войска нанесли два ракетных и 49 авиационных ударов. Они сбросили 171 управляемую авиабомбу, задействовали 3247 дронов-камикадзе и осуществили 1620 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Больше всего атак — на востоке

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска девять раз пытались штурмовать позиции Сил обороны. Также они нанесли три авиаудара, сбросили шесть управляемых авиабомб и осуществили 130 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты четыре раза пытались атаковать украинские подразделения. Бои велись вблизи Анискиного и Довгенького.

На Купянском направлении россияне один раз атаковали в сторону Купянска.

Напряженной оставалась ситуация и на Лиманском направлении. Там украинские военные отразили 11 попыток россиян продвинуться вперед. Атаки происходили вблизи Надежды, Грековки, Зеленой Долины, Колодцев и в направлении Лимана. На момент вечернего сводки один из боев еще продолжался.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две попытки врага продвинуться вперед. Столкновения произошли вблизи Кривой Луки и Ямполя. На Краматорском направлении российские войска в этот день не проводили штурмов.

12 атак отразили вблизи Константиновки

На Константиновском направлении украинские военные отразили 12 российских штурмов. Бои велись в районах Константиновки и Вольного, а также на подступах к Николайполю, Новопавловке, Торецку, Кучеровому Яру и Золотому Колодцу. Еще одна атака на момент составления сводки продолжалась.

Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении. Российские войска 20 раз пытались прорвать украинскую оборону. Они атаковали вблизи Нового Донбасса, Краснополья, Доброполья, Новогришино, Мирного и Молодецкого, а также продвигались в направлении Гулево и Сергеевки. Одна из атак по состоянию на 22:00 еще продолжалась. По предварительным подсчетам Генштаба, в течение дня на этом направлении украинские военные ликвидировали 64 российских оккупантов, еще 13 ранили.

Также Силы обороны уничтожили 10 единиц автомобильной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы, два специальных средства и семь укрытий противника. Еще три автомобиля, две пушки, одно средство РЭБ, два специальных средства, три пункта управления беспилотниками и 88 укрытий были повреждены. Кроме того, украинские военные уничтожили или подавили 153 беспилотника различных типов.

Бои на юге Украины

На Александровском направлении россияне один раз пытались прорвать оборону украинских военных вблизи Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили восемь атак. Враг пытался продвинуться в сторону Нового Запорожья, Рождественки и Егоровки, а также атаковал вблизи Рыбного, Верхней Терсы и Чаривного. Еще один бой продолжался на момент публикации сводки.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться в сторону Новопавловки и Новояковлевки, а также атаковали в районе Степового. Две атаки по состоянию на 22:00 еще не завершились.

На Приднепровском направлении российские войска штурмов не проводили.

На других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировано, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отчет охватывает события с начала суток 19 ноября до 22:00. Данные о потерях российских войск и результатах поражения их техники на Покровском направлении являются предварительными.

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