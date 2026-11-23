В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела были повреждены помещения карпатского стейк-хауса «Ватра», расположенного в центре Киева.

«Я откровенно делюсь с вами всем: и успехами, и выступлениями, и трудными моментами тоже. Сегодня один из них — попадание в «Ватра». Наш ресторан в центре Киева. Благодарна Богу, что там не было людей», — написала владелица и генеральный директор компании GastroFamily, в состав которой входит ресторан «Ватра», Елена Борисова в Instagram Stories.

Заведение «Ватра» на ул. Архитектора Городецкого было открыто в мае 2017 года.

В понедельник, 23 ноября, в 21:53 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских ударных беспилотников, о которой предупредили Воздушные силы ВСУ. Это стала пятая воздушная тревога в столице за сутки, во время которой в городе ввели желтый уровень опасности.

В Киеве до шести возросло число пострадавших в результате серии атак российских ударных беспилотников в понедельник, 23 ноября. Эпицентром попаданий стали центральные районы столицы — Подольский и Печерский, также последствия вражеских ударов зафиксировали в Святошинском и Голосеевском районах города.